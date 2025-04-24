İngiltere'den Suriye'ye Yaptırım Kaldırma

İngiltere hükümeti, Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile istihbarat teşkilatlarının da aralarında bulunduğu 12 kuruma Beşar Esad döneminde uygulanan yaptırımları kaldırdı.

İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'den 12 kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, yaptırımların kaldırıldığı kurumların Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye İçişleri Bakanlığı, İstihbarat Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri İstihbarat Teşkilatı, Siyasi Güvenlik Müdürlüğü, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu, Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Ordu İkbal Bürosu, Radyo ve Televizyon Teşkilatı, Al Watan Gazetesi, Cham Press TV ve Sama TV olduğu ifade edildi. Söz konusu kurumların artık "varlıklarının dondurulması uygulamasına tabi olmadığı" kaydedildi.

Batılı ülkeler, muhaliflerin 13 yıldan uzun süren iç savaşta geçtiğimiz aralık ayında Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Suriye'ye yönelik yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye başlamıştı. - LONDRA