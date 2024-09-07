MI6 Başkanı: İran'ın Misilleme Denemesi Bekleniyor - Son Dakika
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Politika

MI6 Başkanı: İran'ın Misilleme Denemesi Bekleniyor

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, İran'ın İsrail'e misilleme yapma ihtimalinden şüphelendiğini belirtti. Moore, İranlıların bu yöndeki faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

07.09.2024 18:50
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İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore Londra'da katıldığı bir etkinlikte, " İran'ın ( İsrail'e) misilleme yapmayı deneyeceğinden şüpheleniyorum. İranlıların bu yöndeki faaliyetlerine karşı gardımızı düşüremeyiz" dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran tarafından düzenlenmesi beklenen misilleme saldırı henüz gerçekleştirilmedi. İki ülke arasındaki gergin açıklamalar yerini sessizliğe bırakırken, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore misilleme ihtimaline ilişkin konuştu. Londra'da katıldığı bir etkinlikte İran'ın İsrail'e misilleme yapıp yapmayacağı sorusuna cevap veren Moore, "İran'ın misilleme yapmayı deneyeceğinden şüpheleniyorum. İranlıların bu yöndeki faaliyetlerine karşı gardımızı düşüremeyiz" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride ise, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş, "Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, bu terör saldırısının yaklaşık 7 kilogram ağırlığında kısa menzilli bir savaş başlığı ile yapıldığı ve şiddetli bir patlamaya neden olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MI6 Başkanı: İran'ın Misilleme Denemesi Bekleniyor - Son Dakika

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