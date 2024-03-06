İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail\'i eleştirdi

Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in işgalci bir güç olduğunu belirterek, yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunun da sonuçları olduğunu ifade etti.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile bugün görüşmesi beklenen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulundu. Cameron, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Gazze'de gün geçtikçe kötüleşen insani duruma dikkat çekerek İsrail'i uyardı.

Gazze'de korkunç bir durum yaşandığını belirten Cameron, "Birkaç hafta önce bu durumun kıtlığa dönüşmesi ve hastalıkların artması tehlikesinden bahsetmiştim ve şu anda o noktadayız. İnsanlar açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan ölüyor" dedi.

Yardımların Gazze Şeridi'ne girmesi için İsrail'e baskı yaptıklarını hatırlatan Cameron, "İsraillilerden yapmasını istediğimiz bir sürü şey vardı. Ancak Şubat ayında giren yardım miktarının Ocak ayında giren yardım miktarının yarısı olduğunu parlamentoya bildirmem gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sabırlar tükendi"

İsrail'e karşı sabırların tükendiğini ve bir dizi uyarının yapılması gerektiğini vurgulayan Cameron, Gantz'la ziyareti sırasında bu konuları ele almayı umduğunu söyledi. İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdüren Cameron, "İsrail işgalci güçtür. Yaptıklarından sorumludur ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine yönelik değerlendirmemiz dahil olmak üzere sonuçları var" dedi.

Filistin'i bir devlet olarak tanımanın iki devletli çözümün bir parçası olduğunu belirten Cameron, "Bunun sürecin başında olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bunun Filistinlilerin üzerindeki tüm reform baskısını ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Ama sonuna kadar beklenmemeli" diye konuştu. - LONDRA