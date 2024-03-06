İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'i eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'i eleştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail\'i eleştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in işgalci bir güç olduğunu belirterek, yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunun da sonuçları olduğunu ifade etti. Cameron, İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulunarak, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekti ve yardımların Gazze'ye girişi konusunda İsrail'e baskı yaptıklarını söyledi. Cameron, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve Filistin'i bir devlet olarak tanımanın iki devletli çözümün bir parçası olduğunu belirtti.

06.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in işgalci bir güç olduğunu belirterek, yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunun da sonuçları olduğunu ifade etti.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile bugün görüşmesi beklenen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulundu. Cameron, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Gazze'de gün geçtikçe kötüleşen insani duruma dikkat çekerek İsrail'i uyardı.

Gazze'de korkunç bir durum yaşandığını belirten Cameron, "Birkaç hafta önce bu durumun kıtlığa dönüşmesi ve hastalıkların artması tehlikesinden bahsetmiştim ve şu anda o noktadayız. İnsanlar açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan ölüyor" dedi.

Yardımların Gazze Şeridi'ne girmesi için İsrail'e baskı yaptıklarını hatırlatan Cameron, "İsraillilerden yapmasını istediğimiz bir sürü şey vardı. Ancak Şubat ayında giren yardım miktarının Ocak ayında giren yardım miktarının yarısı olduğunu parlamentoya bildirmem gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sabırlar tükendi"

İsrail'e karşı sabırların tükendiğini ve bir dizi uyarının yapılması gerektiğini vurgulayan Cameron, Gantz'la ziyareti sırasında bu konuları ele almayı umduğunu söyledi. İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdüren Cameron, "İsrail işgalci güçtür. Yaptıklarından sorumludur ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine yönelik değerlendirmemiz dahil olmak üzere sonuçları var" dedi.

Filistin'i bir devlet olarak tanımanın iki devletli çözümün bir parçası olduğunu belirten Cameron, "Bunun sürecin başında olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bunun Filistinlilerin üzerindeki tüm reform baskısını ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Ama sonuna kadar beklenmemeli" diye konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

David Cameron, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'i eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:31 Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok’a çağrı: Bir önce gel, teslim ol Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok'a çağrı: Bir önce gel, teslim ol
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
16:29 Aydın’da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 18:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'i eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement