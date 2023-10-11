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Destek için İsrail'e giden İngiliz bakan, siren sesleri yükselince panikle sığınağa kaçtı - Son Dakika

Destek için İsrail'e giden İngiliz bakan, siren sesleri yükselince panikle sığınağa kaçtı

Son Güncelleme: 11.10.2023 19:17

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Hamas saldırılarına karşı İsrail'i ziyaret ederken Ofakim şehrinde siren seslerinin yükselmesiyle birlikte sığınağa kaçtı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail'in Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile sığınağa koştu.

KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Hamas saldırıları karşısında İngiltere'nin desteğini göstermek amacıyla İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, korku dolu anlar yaşadı.

SİRENLER YÜKSELİNCE SIĞINAĞA KOŞTU

Cleverly'i güneydeki Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile yanındakilerle birlikte sığınağa koştu. Sirenlerin Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına attığı roketler nedeniyle devreye girerken, saldırıda Bakan Cleverly ve yanındaki etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadı.

"SARSILMAZ DESTEĞİ GÖSTERMEK İÇİN İSRAİL'DEYİM"

Cleverly olaydan önce yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin İsrail halkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu göstermek için bugün İsrail'de bulunuyorum" demişti.

Kaynak: İHA

England, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Destek için İsrail'e giden İngiliz bakan, siren sesleri yükselince panikle sığınağa kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destek için İsrail'e giden İngiliz bakan, siren sesleri yükselince panikle sığınağa kaçtı - Son Dakika
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