Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, Türkiye, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

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