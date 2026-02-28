İngiltere, İran'a Saldırılarda Rol Oynamadığını Açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda rol oynamadık. Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" dedi. - LONDRA
