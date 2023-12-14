İngiltere, Japonya ve İtalya Ortak Savaş Uçağı Geliştirme Programı İçin Anlaşma İmzaladı

İngiltere, Japonya ve İtalya, ortak savaş uçağı geliştirme programı kapsamında koordinasyon kurulu oluşturması için anlaşma imzaladı.

İngiltere, Japonya ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için ilk adımı attı. Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto savaş uçağı projesinin takvimini görüşmek üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi. Savunma bakanları görüşmenin sonunda program kapsamında gelişmiş savaş uçağı üretmek için koordinasyon kurulu oluşturulması konusunda anlaşma imzaladı.

İngiltere Savunma Bakanı Shapps yaptığı açıklamada, yüksek düzeyde uzmanlığa ve ekipmana sahip böyle bir projeyi hiçbir ülkenin tek başına hayata geçiremeyeceğini ifade etti. Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara ise açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde hava üstünlüğünü güvence altına almak, başarmamız gereken önemli zorluklardan biri olmaya devam ediyor" dedi.

Savaş uçaklarının 2035 yılına kadar faaliyete geçmesini ön gören anlaşma, ülkelerin meclisleri tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek. Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) olarak duyurulan proje kapsamında ortak geliştirme aşaması 2025 yılında başlayacak. Yapılan açıklamaya göre merkezi İngiltere olacak programın ilk başkanı Japonya'dan, ticari organizasyonun ilk lideri ise İtalya'dan seçilecek.

Son teknoloji ile donatılacak

İngiltere, Japonya ve İtalya, savaş uçağı projesini geçtiğimiz yıl Aralık ayında duyurmuştu. İleri otomatik pilot uygulamaları, gelişmiş sensörler, son teknoloji silahlar ve yenilikçi veri sistemleri gibi teknolojilerle donatılacağı açıklanan yeni uçağın, Japonya'da emekliye ayrılması beklenen F-2 jetlerinin, NATO üyesi olan İngiltere ve İtalya'da ise Eurofighter jetlerinin yerini alması bekleniyor.

Öte yandan, söz konusu program Japonya'nın müttefiki ABD dışında farklı ülkelerle yaptığı ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme anlaşması oldu. - TOKYO