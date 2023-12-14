 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere, Japonya ve İtalya Ortak Savaş Uçağı Geliştirme Programı İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere, Japonya ve İtalya Ortak Savaş Uçağı Geliştirme Programı İçin Anlaşma İmzaladı

İngiltere, Japonya ve İtalya, ortak savaş uçağı geliştirme programı kapsamında koordinasyon kurulu oluşturması için anlaşma imzaladı. Üç ülkenin savunma bakanları, Tokyo'da bir araya gelerek savaş uçağı projesinin takvimini görüşüp koordinasyon kurulu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. Proje kapsamında ortak geliştirme aşaması 2025 yılında başlayacak ve savaş uçaklarının 2035 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

İngiltere, Japonya ve İtalya Ortak Savaş Uçağı Geliştirme Programı İçin Anlaşma İmzaladı
14.12.2023 - 11:02,
Abone Ol

İngiltere, Japonya ve İtalya, ortak savaş uçağı geliştirme programı kapsamında koordinasyon kurulu oluşturması için anlaşma imzaladı.

İngiltere, Japonya ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için ilk adımı attı. Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto savaş uçağı projesinin takvimini görüşmek üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi. Savunma bakanları görüşmenin sonunda program kapsamında gelişmiş savaş uçağı üretmek için koordinasyon kurulu oluşturulması konusunda anlaşma imzaladı.

İngiltere Savunma Bakanı Shapps yaptığı açıklamada, yüksek düzeyde uzmanlığa ve ekipmana sahip böyle bir projeyi hiçbir ülkenin tek başına hayata geçiremeyeceğini ifade etti. Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara ise açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde hava üstünlüğünü güvence altına almak, başarmamız gereken önemli zorluklardan biri olmaya devam ediyor" dedi.

Savaş uçaklarının 2035 yılına kadar faaliyete geçmesini ön gören anlaşma, ülkelerin meclisleri tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek. Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) olarak duyurulan proje kapsamında ortak geliştirme aşaması 2025 yılında başlayacak. Yapılan açıklamaya göre merkezi İngiltere olacak programın ilk başkanı Japonya'dan, ticari organizasyonun ilk lideri ise İtalya'dan seçilecek.

Son teknoloji ile donatılacak

İngiltere, Japonya ve İtalya, savaş uçağı projesini geçtiğimiz yıl Aralık ayında duyurmuştu. İleri otomatik pilot uygulamaları, gelişmiş sensörler, son teknoloji silahlar ve yenilikçi veri sistemleri gibi teknolojilerle donatılacağı açıklanan yeni uçağın, Japonya'da emekliye ayrılması beklenen F-2 jetlerinin, NATO üyesi olan İngiltere ve İtalya'da ise Eurofighter jetlerinin yerini alması bekleniyor.

Öte yandan, söz konusu program Japonya'nın müttefiki ABD dışında farklı ülkelerle yaptığı ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme anlaşması oldu. - TOKYO

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Japonya, İtalya, Tokyo, Savunma, Ulaşım, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere, Japonya ve İtalya Ortak Savaş Uçağı Geliştirme Programı İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika


10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

Son Dakika
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere, Japonya ve İtalya Ortak Savaş Uçağı Geliştirme Programı İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement