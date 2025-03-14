"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz" - Son Dakika
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Politika

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz"

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

14.03.2025 21:07
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"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanları için düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrasında sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hekimlerle beraber tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tıbbiyeliler İstikbal harbimizde hem cephe önünde hem cephe arkasında canlarını tehlikeye atmışlardı" diye konuştu.

"Salgında en önde siz vardınız"

Sağlık çalışanlarının zor zamanlardaki emeklerinin unutulmaz olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız. Rabbim sizden ve tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum. Sizlere ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini sizlere belirtmek isterim. Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupası dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an olduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinin de etkisi olmuştur. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Salgından sonra toplumun sağlık ihtiyaçlarında artış yaşandı. Son iki yıldır sağlık hizmetimizde ilave yük oluşturan bu sistemin çözülmesi için farklı adımlar atıyoruz" dedi.

"25 şehir hastanesi hizmete başladı, 11 yeni şehir hastanesinin yapımı sürüyor"

Şehir hastanelerinin yapımına devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru şekilde etkin tedaviye ulaşmasını sağlayarak inşallah hasta sayısını düşüreceğiz. Hastane, poliklinik ve sağlık ocağı sayılarının artmasında, şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık alanına kazandırılması kadar geniş bir yelpazede çok iş yaptık. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. Hepsi tamamlandığında toplam 57 bin yatış kapasitesiyle 45 şehir hastanemiz olacak. Sağlıkta yaptığımız devrimleri tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da burada yaparız" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta şiddete asla müsamahamız yoktur"

2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğinin müjdesini veren Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini vurgulayarak, "Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere ihtiyaç vermek adına inşallah önümüzdeki süreçte kamunun sağlık alanında güçlendiği, sağlık sunumunun kalitesinin arttığı, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi, aşırı kilo ve teknolojik bağımlılık gibi şeylerin yanı sıra tütün mamullerine olan ilgiliyi azaltmayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarında şiddet konusunda zaten en üstte olan hassasiyetimizin değişmediğini söylüyorum. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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