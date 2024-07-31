Irak Başbakanı, ABD'nin Haşdi Şabi'ye saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

Irak Başbakanı, ABD'nin Haşdi Şabi'ye saldırısını kınadı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin dün akşam saatlerinde Babil'deki Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi hedef alan saldırısını kınayarak, "Bu tehlikeli ihlal bölgeyi savaşa sürükleyecek.

31.07.2024 14:43
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin dün akşam saatlerinde Babil'deki Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi hedef alan saldırısını kınayarak, "Bu tehlikeli ihlal bölgeyi savaşa sürükleyecek. Bu tehlikeli ihlaller, DEAŞ ile mücadeleye yönelik tüm çabaları baltalayacak, Irak'ı ve bölgeyi çatışma ve savaşlara sürükleyecektir" dedi.

ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne akşam saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin açıklama Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul'den geldi. Resul, açıklamasında "Bu tehlikeli ihlal bölgeyi savaşa sürükleyecek" dedi. Söz konusu saldırıya karşı Irak'ın haklarını ve egemenliğini korumak için uygun hukuki ve diplomatik tedbirleri alacağını belirten Resul "Bu tehlikeli ihlaller, DEAŞ ile mücadeleye yönelik tüm çabaları baltalayacak, Irak'ı ve bölgeyi çatışma ve savaşlara sürükleyecektir" uyarısında bulundu.

Saldırının, koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığını sonlandırmaya amaçlayan siyasi ve diplomatik kanallardan yürütülen yoğun çabalara denk gelmesi kınayan Askeri Sözcü Resul açıklamasında "Şehitlerin haklarını göz önünde bulundurarak saldırının sorumlularından hesap soracaktır" ifadelerini kullandı.

Hizbullah Tugayları: "Saldırı Kuveyt'ten gerçekleştirildi"

ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bir başka bir açıklama da Irak İslami Direnişi çatısı altındaki Irak Şii milis gücü Kataib Hizbullah'ından (Hizbullah Tugayları) geldi. İran yanlısı Hizbullah Tugayları açıklamasında saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının Kuveyt'teki Ali el-Salim üssünden havalandığını iddia etti.

Saldırının sorumlusu ABD olduğu kaydedilen açıklamada Kuveyt yönetimine seslenilerek, "Irak halkını öldürmek için topraklarını kullandıran Kuveyt'i bu gibi eylemlerin parçası olması konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Irak İslami Direnişi çatısı altındaki gruplar teyakkuza geçti

Saldırı sonra ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yapılan saldırıların çoğunu üstlenen ve İran tarafından desteklenen Irak İslami Direnişi çatısı altındaki silahlı grupların teyakkuza geçtiği ve Irak İslami Direnişi'nin ABD'nin saldırısına yönelik nasıl bir karşılık vereceği konusunda fikir alışverişinde bulundukları iddia edildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

Haşdi Şabi, Sözcü, Irak, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Başbakanı, ABD'nin Haşdi Şabi'ye saldırısını kınadı - Son Dakika

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