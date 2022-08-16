Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı

16.08.2022 20:45
Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu arasındaki krizi çözmek için tüm siyasi tarafları yarın hükümet sarayında ulusal diyaloğa davet etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu arasındaki krizi çözmek için tüm siyasi tarafları yarın hükümet sarayında ulusal diyaloğa davet etti.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr ile Koordinasyon Grubu arasındaki kriz devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güveni ve istikrarı uğrunda tüm siyasi tarafları yarın hükümet sarayına davet ettiği aktarılarak, el-Kazımi'nin ciddi ve ulusal diyalog yapılmasını istediği kaydedildi. Tüm ulusal tarafları gerilimi düşürmeye çağıran el-Kazımi, "Irak hepimizin boynunda bir emanettir. Ülkenin çıkarı için herkes diyalogu üstün tutarak fitne ve anlaşmazlıklar çıkarmaya çalışanlara fırsat vermemeli" dedi. Devlet kurumları ve güvenlik güçlerinin ülkedeki çekişmede taraf tutmadığını dile getiren el-Kazımi, ülkedeki medya organlarını ulusal birliğin sağlanması için üzerine düşen rolleri yerine getirmeye çağırdı.

Mukteda Sadr, ulusal diyaloğa katılmayacağı iddia edildi

Irak basınında yer alan haberlerde, Mukteda Sadr'ın el-Kazımi'nin ulusal diyalog toplantısına katılmak istemediği iddia edildi. Başbakan el-Kazımi'nin, Sadr'ı ulusal diyalog toplantısına katılmak için ikna etmeye çalıştığını belirtilerek, Sadr'ın ise Koordinasyon Grubu ile görüşmeyi reddettiğini aktarıldı.

Sadr Grubu ve Koordinasyon Grubu'nun karşılıklı protestoları sürüyor

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz'da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu ise, Irak meclis binasında oturma eylemi düzenleyen Sadr Grubu'na karşı başlattıkları "Halk devleti koruyor" protestoları çerçevesinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlattıklarını duyurmuştu. - BAĞDAT

YORUMLAR
500
Irak yargısından Sadr'ın talebine karşılık 'Meclisi feshetme yetkimiz yok' açıklaması Irak yargısından Sadr'ın talebine karşılık 'Meclisi feshetme yetkimiz yok' açıklaması
Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Hükümet, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement