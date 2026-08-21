Irak Başbakanı Zeydi\'den Haşdi Şabi Açıklaması

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Bedir Örgütü heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, İran yanlısı Haşdi Şabi'yi Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olarak düzenleyecek yasanın çıkarılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Bağdat yönetiminin İran yanlısı Haşdi Şabi grubunun Irak Silahlı Kuvvetleri'ne dahil edilmesine yönelik sürece ilişkin açıklama yaptı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bedir Örgütü Meclis Grubu Başkanı Hemmam Ali Mehdi Temimi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Irak'ın siyasi, ekonomik ve güvenlik durumu ile hükümetin reform ve kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Zeydi, Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlerin bir parçası ve unsuru olarak düzenleyecek Haşdi Şabi Yasası'nın kabul edilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Irak'ın egemenliğini savunmaya yönelik gerekliliklerin yerine getirilmesinin ardından ülkenin bugün yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirten Irak Başbakanı Zeydi, yasama organının yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğa karışanların hesap vermesini sağlama konusunda önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Zeydi, hükümetin güçlü bir ekonomi üzerine kurulu bir devlet inşa etmeyi hedeflediğini belirterek, sorunların ertelenmek yerine yeni ve yenilikçi yöntemlerle köklü şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bedir Örgütü Başkanı ve üyeleri ise hükümetin reform adımlarına, özellikle yolsuzlukla mücadele ve silahların anayasal mekanizmalar doğrultusunda düzenlenmesine tam destek verdiklerini belirtti.