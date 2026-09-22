Irak Başbakanı Zeydi, silahsızlanmanın 30 Haziran 2027'de tamamlanacağını açıkladı - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, silahsızlanmanın 30 Haziran 2027'de tamamlanacağını açıkladı

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Irak Başbakanı Zeydi, silahlı grupların silahsızlandırılmasının 30 Haziran 2027'de tamamlanacağını, gruplara saldırılardan uzak durmaları için 90 günlük süre tanınacağını açıkladı. Bu sürede grupların saldırı düzenlememesi, ABD güçlerinin de onlara saldırmaması öngörülüyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak'taki silahlı grupların silahsızlandırılması sürecinin 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Birleşmiş Millet Genel kurulu kapsamında geldiği ABD'de açıklamalar yaptı. ABD basınına konuşan Zeydi, silahlı gruplara saldırılardan uzak durmaları için 90 günlük bir süre tanınacağını belirterek, "Bu dönemin ardından grupların silahlarını teslim etmeye başlaması ve silahsızlandırma sürecinin 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Silahsızlanma planı zorunluluktur"

Silahsızlanma planının aşamalı olarak uygulanacağını belirten Irak Başbakanı Zeydi, "Silahsızlanma planı bir tercih değil, zorunluluktur" dedi. Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan bazı kişilerin daha sonra geri adım attığını belirten Ali Zeydi, silahların devlet kontrolüne alınmasının yanı sıra yolsuzlukla mücadelenin de kendisi açısından "onur meselesi" olarak nitelendirdi.

"Petrol gelirlerinin yüzde 60'ını kaybettik"

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Ali Zeydi, savaş nedeniyle Irak'ın aylık petrol gelirlerinin yüzde 60'ını kaybettiğini söyledi. İran'ın Irak petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermediğini belirten Irak Başbakanı, bunun küresel petrol fiyatlarını yükseltme amacı taşıdığını ifade etti.

Silahlı gruplar saldırı düzenlemeyecek

Zeydi'nin açıkladığı 90 günlük sürüde silahlı grupların herhangi bir saldırı düzenlememesi ve ABD güçlerinin de söz konusu gruplara saldırmaması öngörülüyor.

Kaynak: İHA
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