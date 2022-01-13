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Irak Cumhurbaşkanı Salih, yeniden aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Salih, yeniden aday olduğunu açıkladı

13.01.2022 14:55
Irak Cumhurbaşkanı Salih, yeniden aday olduğunu açıkladı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ikinci kez göreve gelmek için seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ikinci kez göreve gelmek için seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Irak'ta hafta sonu ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisinin Başkanlık Divanı'nı seçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih ikinci kez cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Berhem Salih'in bugün adaylık belgelerini Irak Meclisine sunduğu kaydedildi.

Pazar günü gerçekleştirilen ve olaylı geçen 329 sandalyeli meclisin ilk oturumunda yapılan oylamada Muhammed Halbusi 200 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçilmişti.

Meclisin 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor

Irak'ta meclisin ilk oturumunun ardından 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor. Seçilen yeni cumhurbaşkanı, seçimlerin galibini 30 gün içerisinde yeni hükümeti kurması için görevlendirecek.

Irak Meclisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruları 8 Şubat'a kadar kabul edeceğini açıklamıştı.

Irak'ta geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan erken seçimlerde Şii Sadr Grubu 73 sandalye ile birinci, Sünni Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile ikinci, Şii Hukuk Devleti Koalisyonu 33 sandalye ile üçüncü sırada yer almıştı. - ERBİL

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Kürdistan Yurtseverler Birliği, cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak Cumhurbaşkanı Salih, yeniden aday olduğunu açıkladı - Son Dakika


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