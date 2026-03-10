Irak: Diplomatik Temsilciliklere Saldırılara Kınama - Son Dakika
Irak: Diplomatik Temsilciliklere Saldırılara Kınama

10.03.2026 16:23
Irak Dışişleri, Bağdat ve IKBY'deki konsolosluk saldırılarını kınadı, güvenlik taahhüdü verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerini hedef alan saldırıların "şiddetle kınandığını" bildirdi.

ABD-İsrail-İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar Orta Doğu ve Korfez ülkelerine de sıçradı. Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki diplomatik ve konsolosluk misyonlarına yönelik her türlü saldırıyı kesin bir reddettiklerini ve kınadıklarını vurguladı. Yapılan açıklamada, söz konusu temsilciliklerin güvenliğinin sağlanmasının Irak'ın sorumluluğu olduğu ifade edilerek, görevlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için gerekli tüm korumanın sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, bu yaklaşımın Irak'ın uluslararası yükümlülükleriyle de uyumlu olduğu vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yetkili Irak kurumlarının diplomatik misyonları hedef alan tüm olayları yakından takip ettiğini belirterek, bu saldırılara karışan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi. Açıklamada, bu adımların diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin güvenliğini sağlamak, benzer saldırıların tekrarını önlemek ve Irak'ın kardeş ve dost ülkelerle ilişkilerini korumak amacıyla atılacağı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından Irak'ta güvenlik endişeleri artmıştı. Bu süreçte Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Büyükelçiliği binaları saldırıya uğramıştı. IKBY'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Erbil Başkonsolosluğu binası dün saldırıların hedefi olmuştu. - BAĞDAT

