Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Ziyaret kapsamında Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı yapılacak ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 4'üncü toplantısı düzenlenecek.

14.08.2024 13:41
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, beraberindeki üst düzeyli heyetle birlikte 15 Ağustos 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan 2024 tarihinde Irak'a gerçekleştirdikleri ziyarette imzalanan 'Ortak İşbirliği için Stratejik Çerçeve Anlaşması'yla teşkil edilen 'Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı, Sayın Bakanımız ve Iraklı mevkidaşının eş başkanlığında yapılacaktır" denildi.

Yarın ayrıca, Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 4'üncü toplantısının yapılacağı belirtilerek, "Toplantının, Sayın Bakanımız ve Iraklı mevkidaşının eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu'nun ve Iraklı mevkidaşlarının da katılımıyla düzenlenmesi öngörülmektedir. Bahsi geçen toplantılarda ikili ilişkilerimizin muhtelif boyutlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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