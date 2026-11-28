Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi, İran-Irak arasında terörle mücadele, kaçakçılık ve sınır güvenliği dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Mokhber, İran ile Irak ilişkilerine değinerek, "Bu kopmaz bağ, Bağdat'ın sınırlar meselesinde uyanık olmasını gerektirir ki suçlu Trump'ın politikalarının aracı haline gelmesin" dedi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi, terörle mücadele, kaçakçılık, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki kapsamlı güvenlik işbirliğini ele almak üzere İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Irak'ın İran Büyükelçisi Yasser Abdüzzehra El Haccac, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, üst düzey Iraklı güvenlik heyetinin stratejik öneme sahip konularda İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. El Haccac, görüşmelerde özellikle terörle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, sınırların kontrolü ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin geliştirilmesinin ele alınacağını ifade etti.

"Bağdat suçlu Trump'ın politikalarının aracı haline gelmesin"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Mokhber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin sınır güvenliğine ilişkin meselelerde dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirterek, Irak'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının aracı haline gelmemesi gerektiğini söyledi. İran ile Irak arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Mokhber, "Dış politika çerçevemizde komşularla ortak gelecek ilkesi temel bir unsurdur. İran, en zorlu günlerde tüm gücüyle Irak halkının yanında durdu ve dostluğunu kanıtladı. Bu kopmaz bağ, Bağdat'ın sınırlar meselesinde tetikte olmasını gerektirir ki suçlu Trump'ın politikalarının aracı haline gelmesin" ifadelerini kullandı.

Trump, Irak Başbakanı Zeydi'ye destek vermişti

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Irak'ta devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik girişimlerine destek vermişti. Trump, "Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, Irak petrolünün kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğu sona erdirme ve tüm silahları devletin kontrolü altına alma çabalarını destekliyoruz. Başbakan Zeydi'nin kendi siyasi kararlarını alabilen, birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarını destekliyoruz" demişti.

Trump'ın destek mesajı, Zeydi'nin Irak'taki Kataib Hizbullah gibi İran yanlısı milislerin kontrolündeki bölgelere asker konuşlandırılması ve petrol kaçakçılığı için kullanılan sınır geçiş noktalarında kontrolün devralınması talimatının ardından gelmişti.