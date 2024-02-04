Irak\'ın kuzeyinde 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında yapılan faaliyetleri tek tek sıraladı

İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.