Irak, İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük yas ilan etti

Politika

Irak hükümeti, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için ülke genelinde 1 günlük yas ilan etti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için İran, Suriye, Lübnan ve Pakistan'ın ardından Irak'ta da yas ilan edildi. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi Irak hükümeti ve halkını derinden üzdüğünü belirtti. El-Avvadi, "Bu zor zamanlarda kardeş İran halkının ve hükümetinin yanında durarak, bu elim acı olayda Irak hükümeti, yarın ülke genelinde bir günlük genel yas ilan etme kararı aldı" dedi. - ERBİL