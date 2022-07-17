Irak Meclisi, grup başkanlarını yarın toplanmaya çağırdı

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan erken genel seçimin ardından ülkede hükümet kurma krizi devam ederken, Irak Meclisi, meclisteki bütün grup başkanlarını yarın toplanmaya çağırdı.

Irak'ta yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulma sürecini erteleyen cumhurbaşkanlığı seçimindeki kriz sürüyor. Irak Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, meclisteki bütün siyasi grup başkanları yarın toplanmaya çağrıldı. Toplantının içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak'ta seçimlerin galibi Şii Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr'ın geçtiğimiz ay siyasi süreçten çekilmesinin ardından tüm Şii tarafların bir araya geldiği Koordinasyon Grubu, dün yayınladığı bildiride cumhurbaşkanını seçmek üzere Meclisi toplanmaya çağırmıştı. Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ise cumhurbaşkanı seçmek için siyasi tarafları sorumlu olmaya davet etmişti. - ERBİL