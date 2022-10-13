- Irak'ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani'ye verildi

ERBİL - Irak Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdüllatif Reşit, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Grubu adayı Muhammed Şiya Sudani'ye verdi.

Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Abdüllatif Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başladı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun adayı olan Muhammed Şiya Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi yaptığı açıklamada, "Çoğunluk bir hükümet kurmak için mecliste çalışan, aksi takdirde çekilmeyi tercih eden ve demokratik sürece saygı gösteren Sadr Grubu milletvekillerine teşekkürler ediyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamakta önemli rol oynayan güvenlik güçleri mensuplarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Irak Anayasası gereğince yeni hükümeti kurmakla görevli olan Sudani'nin yeni kabineyi meclise 30 gün içerisinde sunası gerekiyor.

Irak'taki siyasi gerilim

Irak'ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.