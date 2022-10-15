Irak'ta Sadr Grubundan açıklama: "Yeni hükümette yer almayacağız" - Son Dakika
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Irak'ta Sadr Grubundan açıklama: "Yeni hükümette yer almayacağız"

15.10.2022 17:49
Irak'ta Sadr Grubundan açıklama: "Yeni hükümette yer almayacağız"

Irak'ta Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu, Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'nin kuracağı hükümette yer almayacağını duyurdu.

Irak'ta Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu, Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'nin kuracağı hükümette yer almayacağını duyurdu.

Irak'ta Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubundan yapılan açıklamada, Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'nin kuracağı yeni hükümete dair değerlendirmelerde bulunuldu. Sadr'a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el-Iraki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Grubumuzun hiçbir üyesinin bu hükümete katılmasını açıkça ve kesin olarak reddettiğimizi vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

El-Iraki yeni hükümeti kuran tarafları sert bir dille eleştirerek, "Daha önce denenmiş koalisyon milisleri halkın beklentilerini yapamayacak" dedi. Sadr Grubu'nu hükümete katmak için çalışmaların olduğunu belirten El-Iraki Sadr Grubu'nun kurmaya çalıştığı çoğunluk hükümeti için, "Ne Batılı, ne de Doğulu, şeffaf ve temiz bir hükümet olurdu" dedi.

Irak'ta geçtiğimiz Perşembe günü mecliste yapılan oylama sonrası ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdüllatif Reşit, Sadr Grubu dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan Koordinasyon Grubu'nun adayı Muhammed Şiya Sudani'yi hükümet kurmakla görevlendirmişti. - BAĞDAT

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Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta Sadr Grubundan açıklama: 'Yeni hükümette yer almayacağız' - Son Dakika

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