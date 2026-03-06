Irak'ta Saldırılar Kınandı - Son Dakika
Irak'ta Saldırılar Kınandı

06.03.2026 21:08
Irak Başbakanı ve IKBY Başkanı, ABD-İsrail saldırıları sonrası Irak'taki saldırıları kınadı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Irak'ta yaşanan saldırıları kınadı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Sudani'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve saldırıların Irak üzerindeki yansımalarını ele alındı. Açıklamada, Sudani ve Barzani'nin, IKBY de dahil olmak üzere Irak'a yönelik saldırıları kınadığı belirtildi.

Basın Ofisi açıklamasında ayrıca, Sudani ve Barzani'nin Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için kullanılmasına izin verilmemesi ve bölge istikrarını güçlendirecek adımların desteklenmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Açıklamaya göre Sudani ve Barzani, mevcut zorluklara karşı ülkenin egemenliğini ve ulusal güvenliğini korumak amacıyla tüm siyasi güçlerin tutum ve söylem birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, misilleme kapsamında bölgedeki ABD askeri unsurlarını hedef alarak IKBY dahil Irak'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan bir açıklamada, IKBY'deki İranlı ayrılıkçı güçlere saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Irak, Son Dakika

