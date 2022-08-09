Irak'ta oturma eylemi devam ediyor

Irak'ta Şii Lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sadr Grubu destekçilerinin Irak Meclisi'nde geçtiğimiz ay başlattıkları oturma eylemi devam ederken Mukteda Sadr, "İktidarı yolsuzlara teslim etmeyeceğiz" dedi.

Irak'ta geçtiğimiz ay başlayan Irak Meclisi'ndeki eylemler devam ederken, Irak'ın Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şii Lider Sadr açıklamasında, "İktidarı yolsuzlara teslim etmeyeceğiz ve benim gibi biri yolsuza biat etmez" ifadelerini kullandı.

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı ve eski Başbakan Nuri Maliki, Mukteda Sadr'ın meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısına karşı yaptığı açıklamada "Meclis oturum yapmadan olamaz" dedi. Nuri Maliki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Irak'ın farklı oluşum, din ve mezheplerden oluştuğuna dikkat çekerek, "Halkın iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin bulunduğu meclis ve anayasal kurumları onayı olmadan kimsenin iradesi empoze edilmez" şeklinde konuştu. Maliki açıklamasında "İstekleri görüşmek için Irak Meclisi tekrar oturum yapmadan meclis feshedilmeyecek, rejim değişmeyecek ve erken seçin seçim yapılmayacak" dedi.

Öte yandan Mukteda Sadr'ın siyasi krizi sonlandırmak için Sadr Grubu ile Kanun Devleti Koalisyonu'nun yer almadığı ve görev süresi 1 yıl olan bir hükümet kurmayı önerdiği iddia edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, 30 Temmuz tarihinde mecliste oturma eylemleri başlattıklarını açıklamıştı. - ERBİL