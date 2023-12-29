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Irak'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Irak'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı

Irak'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı. İran yanlısı Şii partilerin zaferi dikkat çekti. Bağdat ve güney vilayetlerinde çoğunluğu elde ettiler. Kerkük, Musul, Anbar, Basra, Necef ve Diyala'da da farklı partiler sandalye kazandı. Seçimler, 10 yıl aradan sonra gerçekleştirildi ve 2019'da protestolar nedeniyle feshedilen vilayet meclislerinin yerine yapıldı.

Irak\'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı
29.12.2023 - 17:43,  Güncelleme: 17:44
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Irak'ta Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 10 gün önce 18 ilin 15'inde yapılan yerel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 3 ili dışında yapılan yerel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı. Ülkede 10 yıl aradan sonra yapılan ilk yerel seçimlerden İran yanlısı Şii partiler, Bağdat'ta ve ülkenin güneyindeki çoğu vilayette meclis sandalyelerinin çoğunluğunu elde ederek zaferle çıktı. Bağdat'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 9, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Örgütü'nün lideri Hadi el-Ameri liderliğindeki Nebni Koalisyonu 9, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Koalisyonu 8, Ulusal Devlet Güçleri 5, Egemenlik Koalisyonu 4, Azim Koalisyonu 4, Hasim Koalisyonu 3, el-Esas el-İraqi 3 sandalye elde etti.

Kerkük'te Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Kerkük Gümüz ve İrademiz 5, Arap Koalisyonu 3, Birleşik Türkmen Cephesi 2, Kürdistan Demokrat Partisi 2, el-Uruba Koalisyonu 1 ve Babylon Hareketi 1 sandalye kazandı. Musul'da Ninova Li'Ahliha Koalisyonu 5, Kürdistan Demokrat Partisi 4, el-Akt el-Vatani 3, Egemenlik Koalisyonu, Ulusal Hadba Koalisyonu, Ninova Ahalisi Birliği 2'şer sandalye elde etti.

Sünnilerin çoğunluğu oluşturduğu Anbar'da ise Takaddüm 6, Anbar Kimliğimizdir Koalisyonu 3, Kimam ve Egemenlik koalisyonları da 2'şer sandalye kazandı.

Basra'da Tasmim Koalisyonu 12, Nebni Koalisyonu 5, Hukuk Devleti Koalisyonu 3 ve Ulusal Devlet Güçleri ile el-Esas el-İraqi 1'er sandalye elde etti.

Ülkenin güneyindeki Necef kentinde Nebni Koalisyonu ile Hukuk Devleti Koalisyonu 3'er, Vefa Hareketi ile Ulusal Devlet Güçleri 2'şer, Ebşir ya İraq, İdrak, Vasikun, Kıyem el-Medeni ve Medar 1'er sandalye kazandı.

Diyala'da ise Diyalatena el-Vatani 4, Takaddüm ile Egemenlik 3'er, İstihkak Diyala 2, Azim, el-Esas el-İraki ile Kürdistan Yurtseverler Birliği 1'er üye kazandı.

Son yerel seçim 10 yıl önce yapılmıştı

Irak'ta yerel seçimler son olarak 2013 yılında yapılmış, sonraki seçimler terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle ertelenmişti. Bağdat ile IKBY arasındaki tartışmalı bölgelerden biri olan Kerkük'te ise 2005 yılından bu yana halk ilk kez yerel seçimler için sandık başına gitmişti.

IKBY'ye bağlı şehirleri kapsamayan seçimde toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışmış, 6 milyon 599 bin 668 seçmen sandığa gitmişti. Seçime katılım oranı ise yüzde 41 olarak kaydedilmişti. Vilayet meclisleri, 2019'da yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle gerçekleştirilen protestoların ardından feshedilmişti.

Boykot çağrısı yapılmıştı

Geçtiğimiz yıl siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr ise destekçilerine vilayet seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmuştu. Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Geniş çaplı bir boykot, seçimlerin meşruiyetini azaltır" ifadelerini kullanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA
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Bağdat, İran, Irak, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı - Son Dakika


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