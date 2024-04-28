Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının tahliye talebine destek veriyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının tahliye talebine destek veriyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Kor Mor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girerek, gerekli destek ve yönlendirmeyi yaptığını açıkladı.

28.04.2024 20:20
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Kor Mor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girerek, gerekli destek ve yönlendirmeyi yaptığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde cuma günü güvenlik sorunları yaşandığını hatırlatarak, Çemçemal ilçesi Kor Mor doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, "Şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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