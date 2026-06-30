İran, ABD ile Görüşme Yapmayacak - Son Dakika
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İran, ABD ile Görüşme Yapmayacak

30.06.2026 15:55
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İran, ABD ile planlanan Doha görüşmelerinin sadece Katarlı yetkililerle ilerleyeceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, Katar'da ABD ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını belirterek, " Doha'da yapılması beklenen görüşmelerde mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması, özellikle de İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin madde Katarlı yetkililerle ele alınacak. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde ABD tarafıyla hiçbir düzeyde görüşme planlamadığımızı bir kez daha vurguluyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı ve Hürmüz Boğazı ile ilgili konulara ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, Hürmüz Boğazı ile ilgili konularda dıi müdahaleye gerek olmadığına vurgu yaparak, "Herhangi bir dış müdahale, iyi niyetle yapılmayacaktır ve yalnızca daha karmaşık durumlara yol açacaktır" dedi. Boğaz'da mayın temizleme konusunun mutabakat zaptında düzenlendiğini belirten İsmail Bekayi, bu konuda bölgeye başka aktörlerin müdahil olmasına gerek olmadığını ifade etti.

"ABD taahhütlerine bağlı kalmalı ve gerekirse Siyonist rejimi de taahhütlerini uygulamaya zorlamalıdır"

Lübnan'daki saldırılara da değinen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptının ilk maddesi doğrultusunda ABD'nin, özellikle Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesine yönelik taahhüdünü yerine getirmesinin önemli olduğunu söyledi. İranlı sözcü, "ABD taahhütlerine bağlı kalmalı ve gerekirse Siyonist rejimi de taahhütlerini uygulamaya zorlamalıdır. ABD'nin yükümlülüklerine ne ölçüde bağlı kaldığını değerlendirirken ölçütümüz mutabakat zaptının metnidir" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki birkaç gün içinde hiçbir düzeyde ABD'li yetkiliyle görüşme planlanmadığını belirten İsmail Bekayi, "Yarın Doha'da yapılması beklenen görüşmelerde mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması, özellikle de İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin madde Katarlı yetkililerle ele alınacak. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde Amerikan tarafıyla hiçbir düzeyde görüşme planlamadığımızı bir kez daha vurguluyorum" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, ABD ile Görüşme Yapmayacak - Son Dakika

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