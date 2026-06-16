İran-ABD Mutabakatı: Direniş Stratejik Dönüşüm Getirdi - Son Dakika
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İran-ABD Mutabakatı: Direniş Stratejik Dönüşüm Getirdi

İran-ABD Mutabakatı: Direniş Stratejik Dönüşüm Getirdi
16.06.2026 23:31
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İran Meclisi yetkilisi, ABD'nin İran'ın şartlarıyla müzakere yaptığını vurguladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran ve ABD'nin üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı hakkında, "İran'ın direnişi stratejik bir dönüşü zorunlu kıldı, ABD, İran'ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran ve ABD'nin üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı sonrası açıklamada bulundu. Azizi, "İran'ın direnişi stratejik bir dönüşü zorunlu kıldı, ABD, İran'ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu. Şimdi Washington, Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve Mutabakat Zaptı'nın her maddesine uyarak taahhüdünü kanıtlamalıdır. Herhangi bir ihlale, kararlı ve ezici bir tepki verilecektir. İranlılara karşı tek taraflı dayatmaların dönemi sona ermiştir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran-ABD Mutabakatı: Direniş Stratejik Dönüşüm Getirdi - Son Dakika

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