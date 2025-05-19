İran, ABD Müzakereleri ile Barış Umutlarını Artırıyor - Son Dakika
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Politika

İran, ABD Müzakereleri ile Barış Umutlarını Artırıyor

İran, ABD Müzakereleri ile Barış Umutlarını Artırıyor

İran Dışişleri Bakanı, İran-ABD müzakerelerinin bölge barışı için katkı sağlayacağını belirtti.

19.05.2025 21:44
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran-ABD müzakerelerinin bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, "İran ile ABD arasındaki müzakerelerin bölgede barış, istikrar ve huzura katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Bölge ülkeleri de bu sürece destek veriyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nun (TDF) son gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Foruma gösterilen uluslararası ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Arakçi, forumun Tahran'ın bölgesel ve uluslararası fikir alışverişi için önemli bir merkez olabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Forum kapsamında çok sayıda oturumun düzenlendiğine dikkat çeken Arakçi, "Bu forum bizim için çok iyi bir deneyim oldu. Tahran'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişi için bir merkez olabileceğini gösterdi. Bölgeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Dün ve bugün toplamda ikili görüşmeler ve tartışma şeklinde 50 oturum gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İran-ABD müzakereleri ele alındı

Forum çerçevesinde İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin de gündeme geldiğini aktaran Arakçi, "Umman Dışişleri Bakanı ile müzakerelerin devamı konusunda kapsamlı bir görüşme yaptık. Katar Dışişleri Bakanı da toplantıya katıldı ve üçlü görüşmede bazı fikir ve önerilerini sundu. Özellikle Körfez bölgesi olmak üzere bölgenin İran'a bakış açısının geçmişe kıyasla farklılaştığını görmekten çok memnunum. Bunun göstergesi de İran ve ABD arasındaki müzakerelere yönelik olumlu yaklaşımları" dedi.

"Bölgenin müzakereleri desteklemesi önemli"

Arakçi, bölge ülkelerinin müzakere sürecine verdiği desteğin önemine işaret ederek, "Bölgenin müzakereleri desteklemesi, hatta mevcut yanlış anlamaları gidermek ve görüşleri birbirine yakınlaştırmak için çaba göstermesi önemli. Çünkü bölgenin huzuru, barışı ve istikrarı tüm bölge ülkeleri için en önemli konu" ifadelerini kullandı.

"Diplomasi bizim yol haritamız"

İran-ABD müzakerelerinin bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çeken Arakçi, "İran ile ABD arasındaki müzakerelerin bölgede barış, istikrar ve huzura katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Bölge ülkeleri de bu sürece destek veriyor. Diplomasi bizim yol haritamız ve bu yolu diyalog, müzakere ve diplomasi aracılığıyla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD Müzakereleri ile Barış Umutlarını Artırıyor - Son Dakika

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