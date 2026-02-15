İran-ABD Müzakereleri: Top ABD'nin Sahasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran-ABD Müzakereleri: Top ABD'nin Sahasında

15.02.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin yaptırımları kaldırma isteği ile nükleer anlaşmaya varma konusunda uzlaşıya hazır.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer ABD'liler yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olursa, İran da ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için bazı uzlaşıları değerlendirmeye hazır. Top artık ABD'nin sahasında. Anlaşmaya varmak istediklerini kanıtlamaları gerekiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turunun salı günü Cenevre'de yapılacağını doğrulayan Revançi, görüşmelerin genel olarak olumlu seyrettiğini, ancak değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

"Top ABD'nin sahasında"

Revançi, ABD'nin müzakereye istekli olduğuna yönelik mesajlar aldıklarını belirterek, "Umman üzerinden yürütülen özel görüşmelerde de bu meselelerin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini açıkça dile getirdiler. Eğer ABD'liler yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olursa, İran da ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için bazı uzlaşıları değerlendirmeye hazır. Top artık ABD'nin sahasında. Anlaşmaya varmak istediklerini kanıtlamaları gerekiyor. Eğer samimilerse, eminim anlaşma yolunda ilerleriz" ifadelerini kullandı.

"Sıfır zenginleştirme masada değil"

Tahran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirdiği uranyumu seyreltme teklifinin, İran'ın uzlaşmaya açık olduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Mecid Taht Revançi, "Eğer onlar yaptırımlar hakkında konuşmaya hazır olursa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleleri görüşmeye hazırız" dedi.

İran'ın temel taleplerinden birinin müzakerelerin yalnızca nükleer dosyaya odaklanması olduğunu hatırlatan İran dışişleri bakan yardımcısı, "Bizim düşüncemiz, bir anlaşmaya varılacaksa nükleer dosyaya odaklanılması gerektiği sonucuna vardıkları yönünde. Sıfır zenginleştirme ise artık gündem dışı. İran açısından bu başlık masada değil" diye konuştu.

"Savunma kabiliyetimizden vazgeçmeyiz"

Tahran'ın balistik füze programını ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddettiğini bir kez daha vurgulayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, "İsrail ve ABD tarafından saldırıya uğradığımızda, füzelerimiz bize yardım etti. O halde nasıl olur da savunma kabiliyetlerimizden kendimizi mahrum bırakmayı kabul edebiliriz?" dedi.

"Yeni bir savaş yıkıcı olur"

İranlı yetkili, ABD'nin bölgede artan askeri varlığına dikkat çekerek, yeni bir savaşın "yıkıcı olacağını ve herkes için kötü sonuçlar doğuracağını" söyledi. Bölgede 40 binden fazla ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Revançi, "Eğer bunun varoluşsal bir tehdit olduğunu hissedersek, aynı şekilde karşılık veririz. Böyle tehlikeli bir senaryoyu düşünmek bile akıllıca değil çünkü tüm bölge kaosa sürüklenir. Bu farklı bir oyun olacak" şeklinde konuştu.

Mecid Taht Revançi ayrıca, bölgede savaşa karşı "neredeyse yekpare bir mutabakat" olduğunu belirterek, "Bunu diplomasi yoluyla çözebilmeyi umuyoruz ancak yüzde 100 emin olamayız. İran, sürprize uğramamak için uyanık olmalı. Biz elimizden geleni yapacağız ama karşı tarafın da samimi olduğunu kanıtlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran-ABD Müzakereleri: Top ABD'nin Sahasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:15:54. #7.13#
SON DAKİKA: İran-ABD Müzakereleri: Top ABD'nin Sahasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.