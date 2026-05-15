İran-ABD Müzakerelerinde Güvensizlik

15.05.2026 14:39
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakerelerde güvensizlik yaşandığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'ın ABD ile müzakerelerdeki en büyük sorununun ABD'nin niyetlerine yönelik "güvensizlik" olduğunu ifade ederek "Ciddiyetlerinden şüphe duyuyoruz. Ancak, ciddi olduklarını, adil ve dengeli bir anlaşmaya hazır olduklarını hissettiğimiz anda, müzakerelere kesinlikle devam edeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BRICS Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arakçi, zenginleştirilmiş uranyumun depolanması konusunda Moskova'nın teklifiyle ilgili olarak Rus yetkililerle görüştüğünü doğruladı. Rusya'nın yardım etme çabasına duyduğu takdiri dile getiren Arakçi, ancak Rusya'nın teklifini uygun bir zamanda değerlendirebileceğini söyledi.

Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum konusunda ABD ile neredeyse çıkmazda olduğunu kaydeden İran Dışişleri Bakanı, konunun yapılacak görüşmelerin daha sonraki aşamalarına "ertelendiğini" dile getirerek, "Şimdilik bu konu görüşülmüyor. Müzakere edilmiyor. Ancak daha sonraki aşamalarda bu konuya geleceğiz" dedi.

"Ciddiyetlerinden şüphe duyuyoruz"

İran'ın ABD ile müzakerelerdeki en büyük sorununun ABD'nin niyetlerine yönelik "güvensizlik" olduğunu ifade ederek "Ciddiyetlerinden şüphe duyuyoruz. Ancak, ciddi olduklarını ve adil ve dengeli bir anlaşmaya hazır olduklarını hissettiğimiz anda, müzakerelere kesinlikle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Arakçi, Tahran'ın diplomasiye şans vermek için ateşkesi sürdürmeye çalıştığını ancak müzakerelerin güven eksikliğinden dolayı sekteye uğradığını sözlerine ekledi.

"Çin'e minnettarız"

İran'ın, Çin de dahil olmak üzere çatışmanın çözümüne yönelik her türlü desteğe açık olduğunu aktaran Arakçi, "Yardım edebilecek güce sahip herhangi bir ülkeye, özellikle de Çin'e minnettarız" dedi. Arakçi, "Çin ile çok iyi ilişkilerimiz var, birbirimizin stratejik ortaklarıyız ve Çin'in iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle diplomasiye yardımcı olmak için yapabilecekleri her şey İran tarafından memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

