İran-ABD Müzakerelerinde Umut Verici Gelişmeler - Son Dakika
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Politika

İran-ABD Müzakerelerinde Umut Verici Gelişmeler

İran-ABD Müzakerelerinde Umut Verici Gelişmeler
23.05.2025 20:23
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Roma'daki dolaylı müzakerelerde ilerleme umudunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İtalya'nın başkenti Roma'da ABD ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin beşinci turunun ardından "Umarım önümüzdeki birkaç görüşmede, İran'ın tutumları daha iyi anlaşıldığı için müzakerelerde ilerleme sağlayacak çözümler bulabiliriz. Henüz nihai sonuca ulaşmış değiliz ancak umudumuzu da kaybetmedik" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İtalya'nın başkenti Roma'da ABD ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin beşinci turunun ardından İran Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Arakçi, müzakerelerde gündeme getirilen öneri ve konu başlıklarının başkentlere taşınacağını ve uzman heyetler tarafından değerlendirileceğini belirtti. Arakçi, "Bu tur, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en profesyonel müzakerelerden biriydi. İran'ın müzakerelere ilişkin tutumunu ve ilkelerini bir kez daha açıkça ortaya koyduk. Tutumumuz net ve bu konuda kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bence artık ABD tarafı bizim tutumumuzu daha iyi ve daha net bir şekilde anlamış durumda" dedi.

"Bir sonraki turda daha fazla ayrıntıya girebiliriz"

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin bu turda mevcut engellerin aşılması için bazı çözüm önerileri sunduğunu aktaran Arakçi, "Taraflar, bu öneriler üzerinde detaylı bir şekilde görüştü. Bakan el-Busaidi'nin sunduğu fikirlerin her iki tarafça uzman düzeyinde daha fazla değerlendirilmesine karar verildi. Bu öneriler, taraflardan hiçbirine bağlayıcı bir taahhüt yüklemeksizin başkentlere iletildi. Bizim yaklaşımımız, İran'ın temel ilke ve tutumlarını koruyarak çözüm sağlayabilecek önerileri değerlendirmek yönünde" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki müzakere turuna ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Tarafların öneri ve çözümlerle ilgili görüşlerini bildirmesi ve ardından da bir sonraki müzakere turunun planlanması kararlaştırıldı. Eğer bu çözüm önerileri başkentlerde ciddiyetle ele alınırsa, bir sonraki turda daha fazla ayrıntıya girebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bugünkü görüşmeler ve Umman'ın önerdiği çözümler sayesinde ilerleme ihtimali var"

Müzakerelerin birkaç oturumda hemen çözülebilecek kadar basit olmadığını vurgulayan Arakçi, "Ancak makul bir yolda ilerliyor olmamız bile bir ilerlemedir. Umarım önümüzdeki birkaç görüşmede, İran'ın tutumları daha iyi anlaşıldığı için müzakerelerde ilerleme sağlayacak çözümler bulabiliriz. Henüz nihai sonuca ulaşmış değiliz ancak umudumuzu da kaybetmedik. Bugünkü görüşmeler ve Umman'ın önerdiği çözümler sayesinde ilerleme ihtimali var" dedi.

"Bir sonraki müzakere turunun zamanı daha sonra belirlenecek"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzakerelerin sakin ve profesyonel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "İran-ABD dolaylı müzakerelerinin beşinci turu Roma'da sona erdi. Bu turda İran'ın temel tutumları açık ve net şekilde ifade edildi. Başkentlerde yapılacak daha ayrıntılı değerlendirmelere paralel olarak, Umman Dışişleri Bakanı da önerilen fikirlerin detayları üzerinde çalışmaya devam edecek ve her iki tarafın incelemesine sunacak. Bir sonraki müzakere turunun zamanı ve yeri ise daha sonra belirlenecek ve duyurulacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran-ABD Müzakerelerinde Umut Verici Gelişmeler - Son Dakika

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