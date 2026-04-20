İran ABD'nin Çelişkili Yaklaşımını Eleştirdi

20.04.2026 20:47
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin tutumunu zorbalık ve çelişki olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD yönetiminin yaklaşımını "yapıcı olmayan ve çelişkili" olarak nitelendirerek, "Taahhütlere bağlılık, her türlü diyaloğun meşru temelidir. İran halkı zorbalığa boyun eğmez" dedi.

ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken, taraflar arasındaki gerilim devam ediyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukayı sürdürmesi ve son günlerde yaşanan gelişmeler diplomatik süreci zora sokarken, Tahran yönetimi ABD'nin "çelişkili ve baskıcı tutumunu" eleştirmeyi sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin son dönemde izlediği politikayı eleştirerek, "Taahhütlere bağlılık, her türlü diyaloğun meşru temelidir. ABD hükümetinin geçmişteki davranış ve tutumlarına yönelik İran'da var olan derin bir tarihi güvensizliğe ek olarak, ABD yetkililerinin son günlerdeki yapıcı olmayan ve çelişkili yaklaşımı acı bir mesaj içeriyor. Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor. İran halkı zorbalığa boyun eğmez" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

