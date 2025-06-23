İran, ABD Üssünü Vurdu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Silahlı Kuvvetler'in ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri Katar'daki ABD hava üssü El-Udeyd'i yerle bir etti" denildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına misilleme olarak söz konusu saldırının düzenlendiğini aktaran Konsey, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan eylemine yanıt olarak, İran Silahlı Kuvvetleri, Katar'daki ABD hava üssü El-Udeyd'i yerle bir etti" denildi.

Konsey, "Bu başarılı operasyonda kullanılan füze sayısı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıda kullandığı bomba sayısına eşittir. Ayrıca İran güçlerinin hedef aldığı üs, Katar'daki şehir merkezlerinden ve yerleşim bölgelerinden oldukça uzaktır. Bu eylem, kardeş Katar ve halkına zarar vermemiş olup, İran, Katar ile olan sıcak ve tarihi ilişkilerini korumaya ve sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN