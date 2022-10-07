İran Adli Tıp Kurumu: "Mahsa Amini'nin ölümü 'darp' değil" - Son Dakika
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İran Adli Tıp Kurumu: "Mahsa Amini'nin ölümü 'darp' değil"

07.10.2022 16:23
İran Adli Tıp Kurumu: "Mahsa Amini'nin ölümü 'darp' değil"

İran Adli Tıp Kurumu, Mahsa Amini'nin ölümünün darp nedeniyle olmadığını belirterek, Amini'nin ani kalp ritim bozukluğu ve hipotansiyon nedeniyle oluşan beyin hipoksisi sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Adli Tıp Kurumu, Mahsa Amini'nin ölümünün darp nedeniyle olmadığını belirterek, Amini'nin ani kalp ritim bozukluğu ve hipotansiyon nedeniyle oluşan beyin hipoksisi sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'da Mahsa Amini'nin (22) ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin İran Adli Tıp Kurumu bir açıklama yaptı. Açıklamada ölümün darp nedeniyle olmadığı, Amini'nin ani kalp ritim bozukluğu ve hipotansiyon nedeniyle oluşan beyin hipoksisi sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Amini'nin 8 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrasında gelişen hipotalamusda ve hipofiz bezinde gerçekleşen tiroid ve adrenalin bozukluğu hipoksi geçirme nedeni olarak gösterildi. Raporda, "Amini, söz konusu rahatsızlık nedeniyle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçlarını kullanıyordu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Amini, 13 Eylül tarihinde saat 19.56'da bulunduğu karakolda aniden bilinç kaybı yaşayarak yere düşüyor. Kendisi kronik hastalığı ve karşıya karşıya kaldığı durumla başa çıkamadığı için kalp ritminde bozukluk ve hipotansiyon ile bilinç kaybı yaşıyor" denildi.

Olay anında yeterli ilk müdahalenin yapılamaması nedeniyle oksijensiz kalan Amini'de ağır hipoksi görüldüğü belirtilerek, "Yapılan incelemelerde Amini'ye yönelik herhangi bir darp izi görülmedi" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Mahsa Emini, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Adli Tıp Kurumu: 'Mahsa Amini'nin ölümü 'darp' değil' - Son Dakika

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