İran Casusluğu Nedeniyle Gerilim - Son Dakika
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Politika

İran Casusluğu Nedeniyle Gerilim

01.07.2025 19:18
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Almanya, Danimarka'da İran adına casusluk yapan Ali S.'yi gözaltına alarak büyükelçiyi çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da bir şüphelinin, başkent Berlin'deki Yahudi mekanları ve kişiler hakkında bilgi toplamak amacıyla İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından, İran'ın Berlin Büyükelçisi Mecid Nili Ahmadabadi'nin bakanlığa çağırıldığı bildirildi.

Almanya ile İran arasında casusluk gerilimi sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da başkent Berlin'deki Yahudi mekanları ve kişiler hakkında bilgi toplamak amacıyla İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali S.'ye yönelik suçlamaların tam olarak araştırılması gerektiği bildirildi. "Almanya'daki Yahudi yaşamına yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermiyoruz" ifadelerinni yer aldığı açıklamada, "Bugün İran Büyükelçisi Mecid Nili Ahmadabadi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.

Şüpheli, Almanya'ya iade edilecek

Almanya Federal Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, 26 Haziran'da Danimarka'nın Aarhus kentinde 53 yaşındaki Ali S.'nin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Şüpheli Ali S'nin Danimarka'dan Almanya'ya iadesinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı açıklanmıştı. Ali S. hakkında bu yılın başından itibaren İran istihbaratı adına Berlin'deki Yahudi merkezleri ile belirli Yahudi kişiler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği iddia edilmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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