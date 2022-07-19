İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

19.07.2022 14:00
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'a ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'a ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi.

Reisi, Sadabad Sarayı'nda, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde, Türkiye ile İran arasında yatırım konuları ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını belirten Reisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor." dedi.

Reisi, "İki ülke arasında bu düzeydeki ticari ve ekonomik ilişkiler, mevcut kapasiteler dikkate alındığında kesinlikle yeterli değil ve daha üst düzeye çıkarılabilir. İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik. Bu da mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması demek." ifadelerini kullandı.

İki ülkedeki şirketlerin faaliyetlerinin artırılması ve yatırım konularının gelişmesinin iki ülke arasındaki ticaretin artmasına vesile olacağını dile getiren Reisi, "İki ülkenin ortak sanayi şirketleri kurması, bugün üzerinde anlaştığımız konulardan biri." diye konuştu.

Türkiye ile İran arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Reisi, şunları söyledi:

"Terör, uyuşturucu ve organize suçla mücadele, görüşmelerde vurgulanan konular arasında yer aldı Sınır güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele edilmelidir. Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir ancak halklarımızın ve sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atanlar teröristtir ve bu konuları görüşmelerimizde vurguladık. Batı'nın teröristler arasında ayrım yapmasını ve bu konudaki çifte standardını reddettik, iki ülkenin güvenliğini sağlamak için terörle adı ne olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladık."

İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

İmzalanan stratejik iş birliği belgesinin İran ile Türkiye arasında geniş ilişkilere yol açmasını umduğunu dile getiren Reisi, "Bu gezinin iki millete ve sevgili dostumuz ve kardeşimiz Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ederiz." diye konuştu.

Hamaney: "Türkiye ile İran'ın bölgesel konulardaki iş birliğinin artırılması faydalı ve gerekli"

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile İran'ın tüm bölgesel konularda iş birliğinin artırılmasının hem faydalı hem de gerekli olduğunu belirtti.

İran liderinin basın ofisinin açıklamasına göre, görüşmede Hamaney, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin istenen düzeyin altında olduğunu ve bu konunun iki ülke liderleri tarafından yapılacak görüşmelerde çözüme kavuşacağını umduğunu dile getirdi.

Hamaney, Türkiye ile İran arasında tüm bölgesel meselelerde iş birliğinin artırılmasının hem faydalı hem de gerekli olduğunu vurguladı.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamaney, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak çok önemli. Suriye'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir askeri saldırı kesinlikle Türkiye, Suriye ile birlikte tüm bölgeye zarar verecek ve teröristlere fayda sağlayacaktır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin güvenliğini İran'ın güvenliği olarak kabul ettiklerini ifade eden Hamaney, "Siz de Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak görüyorsunuz. Suriye ile ilgili sorunlar müzakere yoluyla çözülmeli ve İran, Türkiye, Suriye ve Rusya bu meseleleri diyalogla sonuçlandırmalıdır." dedi.

Hamaney, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğinin önemini dile getirdi.

Görüşmede, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılarak Azerbaycan'a geri verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamaney, "Elbette İran ile Ermenistan arasındaki sınırın engellenmesine dönük bir siyaset mevcutsa İran buna karşı çıkacaktır çünkü bu sınır binlerce yıllık bir iletişim yoludur. " değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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