İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Reisi'nin ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
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24.01.2024 23:12:40. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi - Son Dakika