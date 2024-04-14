İran Cumhurbaşkanı İsrail'e karşı güçlü karşılık vereceklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın İsrail'e düzenlediği "Ya Resulullah" kod adlı "Gerçek Vaad" operasyonunun ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a herhangi bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda "daha güçlü karşılık vereceklerini" söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen "Ya Resulullah" kod adlı "Gerçek Vaad" operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayınladı. İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları tarafından cezalandırıldığını kaydeden Reisi, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "intikam" vaadinin gerçekleştiğini belirtti. Reisi, "İsrail'e yönelik saldırımız meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleşmiştir" dedi.
Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Reisi, "Siyonist İsrail rejimi ve destekçileri İran'a karşı pervasızca hareket ederlerse, daha güçlü karşılık veririz. Ülkemizin çıkarlarına yönelik her türlü macera arayışına cevabımız yeniden pişman edici olacaktır. Siyonist İsrail rejiminin destekçileri, bu rejimi körü körüne desteklemeyi bıraksınlar" ifadelerini kullandı.
"Bu aşamadan sonra savunma operasyonunu devam ettirme niyeti yoktur"
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, "Meşru müdafa hakkımızı kullanmamız, İran'ın bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara karşı sorumlu tutumunun bir göstergesidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu aşamadan sonra savunma operasyonunu devam ettirme gibi bir niyeti yoktur. Ancak gerek duyulması durumunda, her türlü saldırıya karşı ülkenin yasal çıkarlarını korumak konusunda geri adım atmayacaktır" dedi.
Abdullahiyan bugün düzenlediği basın toplantısında ise, "Operasyonlarımızdan yaklaşık 72 saat önce bölgedeki dostlarımızı ve komşularımızı İran'ın İsrail'e vereceği yanıtın kesin, meşru ve geri dönülmez olduğu konusunda bilgilendirdik" ifadelerini kullandı. - TAHRAN
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