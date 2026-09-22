İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda İran'ın pozisyonlarını savunacak - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda İran'ın pozisyonlarını savunacak

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu\'nda İran\'ın pozisyonlarını savunacak
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 81. BM Genel Kurulu için New York'a gitmeden önce havalimanında konuştu. Pezeşkiyan, İran'ın pozisyonlarını uluslararası platformlarda güçlü savunacaklarını, basın ekibine vize verilmemesinin medya varlığını sınırlamayı amaçladığını söyledi.

İran Cumhurbaşkan Mesud Pezeşkiyan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Uluslararası platformlarda pozisyonlarımızı güçlü bir şekilde savunacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkan Mesud Pezeşkiyan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareket etmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM'nin "Güveni yeniden tesis etmek" sloganını işaret ederek, "Bu Genel Kurul 'güven' sloganı altında düzenleniyor. Ancak pratikte, ulusların ve insanların hakları da dahil olmak üzere uluslararası ve hukuki ilkeler ve çerçeveler, bazı güçlerin sahip olduğu siyasi, askeri ve ekonomik araçlar nedeniyle zaman zaman göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı Pezeşkiyan, "Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyaya İran ulusunun gücünü açıklayabileceğimiz bir platformdur. Bu gezi sırasında siyasetçiler ve çeşitli medya kuruluşlarıyla görüşmeler yapacağız ve İran'ın tutumunu ve mevcut gerçekleri dünya kamuoyuna iletmeye çalışacağız" dedi. İran halkının son dönemde yaşadığı zorluklara değinen Pezeşkiyan, "İran milleti bu zorlu şartların üstesinden gururla gelmiştir ve bu bir gurur kaynağıdır. Uluslararası platformlarda pozisyonlarımızı güçlü bir şekilde savunacağız. Tüm baskılara, zulümlere ve zorluklara rağmen İran milleti, onur ve otoriteyle ayakta durmaktadır ve ülkesini, halkını, inançlarını ve kanaatlerini ölene kadar savunacaktır" diye konuştu. Pezeşkiyan, İran'ın karşı karşıya olduğu gerçekleri, halkının çektiği acıları, bölge genelinde işlenen suçları ve uluslararası güvensizliğe yol açan gelişmeleri aktarmanın, New York'taki görüşmelerinde ele alınacak başlıca konular arasında olacağını da sözlerine ekledi.

"Uluslar, güç kullanılarak boyun eğmeye zorlanamaz"

Pezeşkiyan, ABD'nin müzakerelerde ve anlaşmalarda verdiği sözleri tutmadığını belirterek, "İran birçok kez müzakere yoluna girdi ve anlaşmalar imzalandı, ancak verilen taahhütlere rağmen karşı tarafın anlaşmaları ve taahhütleri kolayca ihlal ettiğine şahit olduk. Bu durum dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti" diye konuştu. Pezeşkiyan, "Eğer barış ve huzur içinde güvenli bir dünya istiyorsak, insanların, ulusların ve bu gezegenin tüm sakinlerinin haklarına saygı gösterilmelidir. Uluslar, güç kullanılarak boyun eğmeye zorlanamaz" dedi.

"Her eylem, 'terörizmle mücadele' bahanesiyle haklı gösterilemez"

Gazze ve diğer bölgelere de değinen Pezeşkiyan, "Gazze, Filistin, Suriye, Yemen, İran ve diğer yerlerde yaşananlar, sahadaki gerçekler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Her eylem, 'terörizmle mücadele' bahanesiyle haklı gösterilemez" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, "Sivillere, evlere, hastanelere ve kamu merkezlerine yönelik saldırılar, insan haklarına yönelik ciddi soruları gündeme getiriyor. Sahadaki gerçekler birçok konuda kendi kendini açıklıyor ve dünya kamuoyu bu olayları görüyor. Minab'daki masum öğrencilerimiz terörist miydi. Teröristlere mi saldırdılar. Evlere, hastanelere saldırdıklarında terörizmle mücadele mi ediyorlardı." ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca Gazze halkının gıda ve sudan mahrum bırakılmasını, kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alınmasını eleştirerek bu tür eylemlerin "insan haklarına saygıyla" bağdaşmadığını ve uluslararası toplumun ciddi ilgisini gerektirdiğini söyledi.

Basın ekibine vize engeli

Pezeşkiyan ayrıca basın ekibine vize verilmemesinin İran'ın medya varlığını sınırlamayı amaçladığını belirtirken, İran'ın mesajını iletebileceği platformların hala mevcut olduğunu söyledi. Pezeşkiyan kısıtlamaların, bazı tarafların bölgesel gelişmelerin gerçeklerinin daha geniş kitleler tarafından görülmesi ve duyulması konusundaki endişelerini gösterdiğini aktardı.

Pezeşikyan New York gezisinin İran'ın pozisyonlarını açıklama, bölgenin gerçeklerini sunma ve İran halkının mesajını dünya kamuoyuna iletme fırsatı sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
Mesud PezeşkiyanPolitikaNew YorkDünyaMedyaİranSon Dakika

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