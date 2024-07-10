İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, "Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz" dedi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile ikili ilişkilere önem verdiklerini belirten Pezeşkiyan, "Ermenistan ile sınırımız kısa olabilir ama bu sınırları barışçıl yaşamın ve umudun sınırları olarak görüyoruz" dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine destek verdiklerini kaydeden Pezeşkiyan, ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, "Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz. Ermenistan'ın komşu ülkeler arasında özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, Pezeşkiyan'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Pezeşkiyan'ı seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti. Pezeşkiyan, Aliyev'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine olan bağlılığını vurguladı. - TAHRAN