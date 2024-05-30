İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci başladı

İran'da 28 Haziran'da yapılacak 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci başladı. Adayların başvuru işlemleri 3 Haziran saat 18.00'de sona erecek. Adayların seçim kampanyası çalışmalarını 12-27 Haziran arasında gerçekleştireceği belirtildi.

30.05.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 28 Haziran'da yapılacak 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci başladı.

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından seçime gidiliyor. Ülkede 28 Haziran'da düzenlenecek 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci yerel saatle 08.00'de başladı. Adayların başvuru işlemleri 3 Haziran saat 18.00'de sona erecek. İçişleri Bakanlığı'nın seçimlere ilişkin yayınladığı bildiride, başvuru sürecinin ardından adayların değerlendirilmesinin 4 Haziran'da başlayıp 10 Haziran'da son bulacağı, 11 Haziran'da ise yeterlilikleri kabul edilen adayların isimlerinin açıklanacağı ifade edildi. Adayların seçim kampanyası çalışmalarını 12-27 Haziran arasında gerçekleştireceği belirtildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi başvuruların başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu hassas durum ve yaşadığı büyük kayba rağmen devrim liderinin rehberliği ve Anayasa ile ülke yönetiminin yönlendirmesiyle bu hassas durum aşıldı, ülke işlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı. İslami Şura Meclisi seçimlerinde olduğu gibi bu seçimin de son derece güvenli ortamda gerçekleşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Seçim sürecine ilişkin bilgilendirme yapan Vahidi, "14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süreci 5 gün sürecek. Sonra adayların yeterlilikleri incelenecek, seçim kampanyasına ise 14 gün ayrılacak" dedi.

İran, 28 Haziran'da sandık başına gidiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Daha sonra Muhbir'in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlenmişti. Toplantıda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement