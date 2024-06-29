İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihin En Düşük Katılımlı Seçim Oldu - Son Dakika
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Politika

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihin En Düşük Katılımlı Seçim Oldu

İran'da gerçekleşen 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimi, yüzde 40 katılım oranıyla 1979 devriminden bu yana en düşük katılımlı seçim oldu. İran İçişleri Bakanlığı, oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından yaptığı açıklamada, 61 milyon 452 bin 321 seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı. Bakanlığın belirttiği bu rakam 1979 devriminden bu yana cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük katılım oranı olarak tarihe geçerken, seçim devrimden bu yana ikinci tura kalan ikinci seçim oldu.

29.06.2024 17:21
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İran'da gerçekleşen 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimi, yüzde 40 katılım oranıyla 1979 devriminden bu yana en düşük katılımlı seçim oldu.

İran'da İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl erkene alınan 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimi sona erdi. İran İçişleri Bakanlığı, oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından yaptığı açıklamada, 61 milyon 452 bin 321 seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı. Bakanlığın belirttiği bu rakam 1979 devriminden bu yana cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük katılım oranı olarak tarihe geçerken, seçim devrimden bu yana ikinci tura kalan ikinci seçim oldu.

En yüksek katılım yüzde 85,2 katılım oranıyla 2009 seçimlerinde oldu

İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yılı aşkın tarihinde Mahmut Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanı olduğu 12 Haziran 2009 seçimleri yüzde 85,2 katılım oranıyla ülke tarihinin en yüksek katılımın sağlandığı seçim olmuştu. 18 Haziran 2021 İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği seçimde ise yüzde 48,8 oy oranı ile o tarihe kadarki en düşük katılımlı seçim olarak tarihe geçmişti.

İkinci tur 5 Temmuz'da

Ülkede 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldı. 10 milyon 415 bin 191 oy alan reformist aday Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili'nin 5 Temmuz Cuma günü ikinci turda yarışacağı açıklanmıştı.

Seçimde yarışan diğer adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf 3 milyon 383 bin 340, eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ise 206 bin 397 oy almıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihin En Düşük Katılımlı Seçim Oldu - Son Dakika
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