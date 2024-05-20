İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Politika

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran'da yapılacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından yapılan toplantıda, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin kararıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Seçim takvimi doğrultusunda adaylar 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında başvuru yapacak ve seçim kampanyası 12 Haziran'dan 27 Haziran'a kadar sürecek.

20.05.2024 23:25
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Dehgan, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sekreteri Siamak Rahpeyk yer aldı. Yapılan toplantıda, Anayasa'nın 131. maddesinin uygulanması ve 50 gün içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesinin ele alındığı belirtildi. Ayrıca seçim sürecine ilişkin adayların kayıt işlemleri, propaganda ve seçimin ne zaman düzenleneceğine dair konuların incelendiği aktarılırken, incelemeler sonucunda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Seçim takvimine göre adaylar 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında başvuru yapacaklar ve seçim kampanyası 12 Haziran'dan 27 Haziran günü sabah saat 07.00'a kadar devam edecek. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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