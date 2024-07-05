İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme süresi uzatıldı

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 00.00'a kadar uzatıldı. Seçimlerde Muhafazakar cepheden Said Celili ile Reformist Cepheden Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

05.07.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 00.00'a kadar uzatıldı.

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla seçim merkezinde sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve ilk olarak 18.00'de sona ereceği açıklanan, önce 20.00'ye ardından da 22.00'ye kadar uzatılan oy verme işlemleri bir kez daha uzatıldı.

İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki il ve ilçelerdeki seçim merkezlerinin oy verme süresinin uzatılması talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 00.00'a uzatılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın en yakın sandığa giderek oylarını kullanmaları rica olunur" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist Cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi sonucu 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili'nin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Said Celili, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 23:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement