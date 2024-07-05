İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme süresi uzatıldı

Politika

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 00.00'a kadar uzatıldı.

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla seçim merkezinde sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve ilk olarak 18.00'de sona ereceği açıklanan, önce 20.00'ye ardından da 22.00'ye kadar uzatılan oy verme işlemleri bir kez daha uzatıldı.

İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki il ve ilçelerdeki seçim merkezlerinin oy verme süresinin uzatılması talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 00.00'a uzatılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın en yakın sandığa giderek oylarını kullanmaları rica olunur" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist Cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi sonucu 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili'nin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı. - TAHRAN