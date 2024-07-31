İran'da Hamas Lideri İsmail Haniye için Cenaze Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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Politika

İran'da Hamas Lideri İsmail Haniye için Cenaze Töreni Düzenlenecek

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

31.07.2024 18:36
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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Haniye'nin cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için geldiği İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için yarın başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, Haniye'nin cenaze namazını Hamaney'in kıldıracağı bildirildi. Tahran Üniversitesi'nde kılınacak namazın ardından Haniye'nin cenazesi Tahran'daki Azadi Meydanı'na kadar halkın eşliğinde götürülecek. Düzenlenecek törenin ardından Haniye'nin naaşının Katar'ın başkenti Doha'da defnedilmesi bekleniyor.

Tahran'da suikasta uğradı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.

3 günlük ulusal yas

İran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.

Hamaney'den intikam sözü

İran dini lideri Ali Hamaney, Haniye'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, "Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Hamas Lideri İsmail Haniye için Cenaze Töreni Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Hamas Lideri İsmail Haniye için Cenaze Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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