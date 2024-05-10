İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu başladı

Politika

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

İran'da halk bugün 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Tahran'da bulunan Hüseyniyeyi İrşad Camii'nde kurulan sandıklarda halk, yerel saatle 08.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Seçmenler için 22 bölgede toplam 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi gerçekleşirken, Tahran dahil 8 bölgede ise ilk kez seçim için elektronik sandık kullanılıyor. Meclisteki 45 sandalye için 90 adayın yarıştığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Oy kullanmaya gelen Ali Rıza Keşaverzi, "Seçmen olarak beklentimiz oylarımız ile meclise gidecek olan milletvekillerinin verdikleri sözlere ve vaatlere sadık kalmaları. En azından halk verdikleri oyların boşa gitmediğini görsün. Bu şekilde halkın güveni kazanılmış olur. Ben bugün oy kullanmaya ailem ile birlikte geldim ve kendi çocuğum da bu duyguyu yaşasın istedim. Halk olarak duyduğumuz güven kaybolmazsa bu yolu devam ettiririz" dedi.

"Ülkemin geleceği ve siyasi sürecinde rol alabildiğim için mutluyum"

Oy kullanmaya gelen seçmen Meysem Nosrati, "18 yaşındayım ve ilk kez seçimlerde oy kullanıyorum. Ülkemin geleceği ve siyasi sürecinde rol alabildiğim için mutluyum. Bir genç olarak siyasilerden beklentim ise ülkenin sorunlarına dair daha detaylı düşünmeleri ve çözüm üretmeleri" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile birlikte oy kullanmaya gelen İranlı Mehrnuş Sadeghi de, "Verdikleri sözleri tutarak ülkeyi kalkındırdıkları sürece yöneticilerimizden razıyız. Bugün de İran'da kız çocukları günü olduğu için oy kullanmaya ailecek geldik. Umarım ülkemiz için hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

İran 1 Mart'ta sandık başına gitti

İran'da 12'inci dönem İslami Şura Meclisi seçimleri için İranlılar 1 Mart'ta sandık başına gitmişti. 290 sandalyeli İran İslami Şura Meclisi seçimlerinde 245 milletvekili meclise gitmeye hak kazanmış, yüzde 20 oy oranının altında kalan 45 milletvekili adayı ise ikinci tura kalmıştı. - TAHRAN