İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu başladı

İran'da halk, 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçmenler, 22 bölgede toplam 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda oy kullanırken, Tahran dahil 8 bölgede elektronik sandık kullanılıyor. İkinci tur seçimlerinde 45 sandalye için 90 aday yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

10.05.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

İran'da halk bugün 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Tahran'da bulunan Hüseyniyeyi İrşad Camii'nde kurulan sandıklarda halk, yerel saatle 08.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Seçmenler için 22 bölgede toplam 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi gerçekleşirken, Tahran dahil 8 bölgede ise ilk kez seçim için elektronik sandık kullanılıyor. Meclisteki 45 sandalye için 90 adayın yarıştığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Oy kullanmaya gelen Ali Rıza Keşaverzi, "Seçmen olarak beklentimiz oylarımız ile meclise gidecek olan milletvekillerinin verdikleri sözlere ve vaatlere sadık kalmaları. En azından halk verdikleri oyların boşa gitmediğini görsün. Bu şekilde halkın güveni kazanılmış olur. Ben bugün oy kullanmaya ailem ile birlikte geldim ve kendi çocuğum da bu duyguyu yaşasın istedim. Halk olarak duyduğumuz güven kaybolmazsa bu yolu devam ettiririz" dedi.

"Ülkemin geleceği ve siyasi sürecinde rol alabildiğim için mutluyum"

Oy kullanmaya gelen seçmen Meysem Nosrati, "18 yaşındayım ve ilk kez seçimlerde oy kullanıyorum. Ülkemin geleceği ve siyasi sürecinde rol alabildiğim için mutluyum. Bir genç olarak siyasilerden beklentim ise ülkenin sorunlarına dair daha detaylı düşünmeleri ve çözüm üretmeleri" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile birlikte oy kullanmaya gelen İranlı Mehrnuş Sadeghi de, "Verdikleri sözleri tutarak ülkeyi kalkındırdıkları sürece yöneticilerimizden razıyız. Bugün de İran'da kız çocukları günü olduğu için oy kullanmaya ailecek geldik. Umarım ülkemiz için hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

İran 1 Mart'ta sandık başına gitti

İran'da 12'inci dönem İslami Şura Meclisi seçimleri için İranlılar 1 Mart'ta sandık başına gitmişti. 290 sandalyeli İran İslami Şura Meclisi seçimlerinde 245 milletvekili meclise gitmeye hak kazanmış, yüzde 20 oy oranının altında kalan 45 milletvekili adayı ise ikinci tura kalmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Tahran, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:50:52. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement