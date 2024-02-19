İran\'da Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine yüksek katılım çağrısı

Politika

İran'da 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine az bir zaman kalırken, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney halktan yüksek katılım göstermelerini istedi. Reformist Cephe ise seçimleri boykot çağrısı yapıyor.

İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri yaklaşıyor. Eş zamanlı olarak 1 Mart'ta yapılacak seçimlerde İslami Şura Meclisi'nin çoğunluğunu oluşturan Muhafazakarlar mevcut konumlarını korumaya çalışırken, reformistler ise meclis seçimini boykot çağrıları yapıyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney yaklaşan seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada, seçimlerde muhalefetin İslam'a karşı bir duruş sergileyeceğini belirtirken, halktan seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi. Ülke sorunlarının ancak sandık başında çözülebileceğini söyleyen Hamaney, "ABD, bu seçimlerde halkın yüksek katılım göstermesini istemiyor. İslam Cumhuriyeti seçimler üzerine kurulmuştur. Ülke sorunlarını çözmek isteyenler, çözüm arayanlar sandıkları kullanmalı. Geçmişte bazı ABD başkanları İranlıları seçimlere katılmamaya çağırıyorlardı ama İran halkı gerekli cevabı onlara vermiş ve seçimlerde yüksek katılım göstermişlerdi" dedi.

"Reformist Cephe olarak aday listesi çıkartmayacağız"

İranlı yetkililer ve hükümet medyasından seçimlere yüksek katılım çağrıları yapılırken, Reformist Cephe üyesi ve İran Dayanışma Partisi Genel Sekreteri Ahmet Şerif, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin reformist adaylarının başvurularını reddettiğini ve siyasi tekelleşme ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Reformist Cephe olarak Tahran için mevcut şartlar altında aday listesi çıkartmayacağız. Diğer eyaletlerdeki durumu yerel teşkilatlara bırakıyoruz. O eyaletlerde de aday listesi çıkmayabilir" dedi.

Ülkedeki en büyük reformist parti olan İttihad Mellat Partisi tarafından 1 Mart seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, halk nezdinde seçimlere güvenin azaldığı vurgulanırken, "Meclis fiilen halkçı olmayan, etkisiz ve sönük bir yapıya dönüşmüştür. Parti olarak Reformist Cephenin aldığı karara bağlı kalacağız" ifadeleri kullanıldı.

"Özgür bir seçim atmosferinden çok uzağız"

İran eski Cumhurbaşkanı ve reformist lider Muhammed Hatemi ise özgür, rekabetçi ve katılımcı seçimlerden uzak olduklarını belirterek, mevcut seçim sistemini eleştirdi. Hatemi seçimlere ilişkin açıklamasında, "Reformistler herhangi bir grup veya kurum ile küs değiller. Özellikle de toplum ile küs değiliz. Kendimizi halkın yanında ve halk ile birlikte görüyoruz. Ancak özgür bir seçim atmosferinden çok uzağız" dedi.

Seçimlerde sandıkların terk edilmemesini isteyen 103 reformcu aktivist tarafından yayınlanan bildiride, "Seçimler öncesinde zor şartlar altında kalan İranlıları gerçeklikten uzak idealizm ve ilkesiz gerçeklikten kaçınmak için sandıklarda ılımlı ve reformcu güçleri desteklemeye ve gedik açmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Onaylanan 15 bin aday var"

İran Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi'ne seçilmek için başvuran 510 kişiden 366'sının veto edildiği, sadece 144 kişinin başvurusunun İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandığı açıklandı. Başvuruları reddedilenler arasında İran eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi de bulunuyor. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, seçimlere ilişkin paylaştığı bilgide, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmış 15 bin adayın olduğunu söyledi.

Son seçimlerde 24,5 milyon seçmen sandık başına gitmişti

İran'da 290 üyeli İslami Şura Meclisi seçimleri her 4 yılda bir yapılırken, Uzmanlar Meclisi seçimleri 8 yılda bir gerçekleştiriliyor. Seçimler öncesinde tüm adayların başvurularının Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Son olarak 21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen meclis seçimlerinde, ülke genelinde katılım oranı %42,5'larda kalmıştı. Buna göre 11. dönem İslami Şura Meclisi seçimleri İran'da Devrim'den bu yana en düşük seviyeli katılımın gerçekleştiği seçim olarak tarihe geçmiş, yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenden 24,5 milyonu sandık başına gitmişti. - TAHRAN