İran'da Yeni Geçici Lider Seçildi

01.03.2026 14:00
Ayetullah Ali Rıza Arafi, Hamaney sonrası Geçici Liderlik Konseyi'ne seçildi. Yeni lider belirlenecek.

İran'da İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ardından, Anayasa'nın 111'inci maddesi kapsamında oluşturulan Geçici Liderlik Konseyi'ne Ayetullah Ali Rıza Arafi seçildi.

İran'da İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ardından, Geçici Liderlik Konseyi'nde görev alacak isim belirlendi. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sözcüsü Muhsin Dehnavi yaptığı açıklamada, "Anayasa'nın 111'inci maddesi gereği Geçici Liderlik Konseyi'nde Anayasa Koruyucular Konseyi'nden bir fakihin yer alması hükmü doğrultusunda, Ayetullah Ali Rıza Arafi konsey üyesi olarak seçildi" ifadelerini kullandı. Dehnavi, liderliğin kesintisiz şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını belirterek, Uzmanlar Meclisi'nin en kısa sürede kalıcı lideri seçeceğini kaydetti.

Anayasa'nın 111'nci maddesi ne diyor

İran Anayasası'nın 111'inci maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür. Bu süreçte liderlik makamında boşluk oluşmaması için Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasa Koruyucular Konseyi'nden bir fakihten oluşan Geçici Liderlik Konseyi görev yaparken; geçici konsey, yeni lider belirlenene kadar liderin anayasal yetkilerini kullanır. - TAHRAN

Kaynak: İHA

