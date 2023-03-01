İran'daki kız öğrencilerin gazdan zehirlendiği ortaya çıktı - Son Dakika
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İran'daki kız öğrencilerin gazdan zehirlendiği ortaya çıktı

01.03.2023 15:22
İran'daki kız öğrencilerin gazdan zehirlendiği ortaya çıktı

İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Rıza Menadi, bin 600'den fazla kız öğrencinin zehirlendiği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kum şehrindeki zehirlenme vakalarına N2 gazının neden olduğunu, diğer şehirlerdeki okullarda ise araştırmaların sürdüğünü aktardı.

İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Rıza Menadi, bin 600'den fazla kız öğrencinin zehirlendiği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kum şehrindeki zehirlenme vakalarına N2 gazının neden olduğunu, diğer şehirlerdeki okullarda ise araştırmaların sürdüğünü aktardı.

İran'da son 3 ay içerisinde Kum, Burucerd, Tahran ve Erdebil şehirlerindeki 71'i aşkın okulda görülen ve bin 600'ün üzerinde kız öğrencinin zehirlendiği olaya zehirli bir gazın sebep olduğu açıklandı. İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Rıza Menadi toplu zehirlenme vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın Kum şehrinde başlayan ve ardından birçok şehir ve okula yayılan vakaların ardından Sağlık Bakanlığı, Kum şehrindeki okullarda inceleme yaptı ve zehirlenmelere N2 gazının neden olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İçişleri Bakanlığımız diğer okullarda da inceleme başlattı" dedi.

Bin 657 kız öğrenci zehirlendi

İran Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi Zehra Şeyhi, ülke genelinde toplam bin 657 kız öğrencinin zehirlendiğini belirterek, "Bugüne kadar Kum şehrinde 799, Burucerd şehrinde 400, Tahran şehrinde 350 ve Erdebil şehrinde ise 108 kız öğrenci zehirlendi" ifadelerini kullandı.

Zehirlenme vakalarının hafif atlatıldığını kaydeden Şeyhi, öğrencilerin sadece baş dönmesi ve yorgunluk belirtileriyle hastaneye kaldırıldıklarını, zehirlenmelerin paniğe neden olmaması gerektiğini söyledi.

Soruşturma başlatıldı

İran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Nuri ise İçişleri Bakanlığı'nın toplu zehirlenme vakalarına ilişkin soruşturma başlattığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız okullara zehirli tüp atılmasına ilişkin soruşturma başlattı. En kısa zamanda konu açıklığa kavuşturulacaktır" dedi.

Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

İran medyasında yer alan haberlerde, toplu zehirlenme vakalarına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İlk belirmelere göre kasten ve planlı bir şekilde yapılan bu saldıranların "Nifak" adlı bir örgüt tarafından gerçekleştirildiği ve soruşturmanın halen devam ettiği aktarıldı.

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. O günden bu yana ilde 10'dan fazla kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başlanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İran'daki kız öğrencilerin gazdan zehirlendiği ortaya çıktı - Son Dakika

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