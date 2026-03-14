İran'dan ABD Bankalarına Misilleme
İran'dan ABD Bankalarına Misilleme

14.03.2026 18:15
İran, ABD'nin iki bankasını hedef almasının ardından, ABD bankalarına yönelik saldırılar düzenliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Tuğgeneral Muhammed Naini, ABD'nin ülkedeki iki bankayı hedef almasının ardından bölgede ABD'ye ait banka şubelerinin hedef alındığını açıklayarak, "Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD'ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

Citibank şubelerine İHA saldırısı

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, bu gece ABD'nin büyük bankalarından biri olan Citibank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti ile Bahreyn'in başkenti Manama'daki şubelerinin kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında hedef alındığını duyurdu. Kanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonucunda söz konusu şubelerde yangın çıktığını belirtti.

BAE'de faaliyet gösteren Citibank, İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Tahran'da Sepah Bankası hedef alınmıştı

ABD, 11 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası'na ait dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank'ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı. Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 19:27:34.
